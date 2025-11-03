Haberler

İnebolu'da Kaybolan İmamın Cansız Bedeni Bulundu

Güncelleme:
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki gündür kayıp olan 27 yaşındaki imam İlker Topaloğlu'nun cansız bedeni, uçurumdan deniz kıyısına yuvarlanmış otomobilinde bulundu. Arama çalışmaları sonrası tespit edilen araç, kaybolduğu gün kaydedilmişti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan imamın cansız bedeni, uçurumdan deniz kıyısına yuvarlanmış olan aracında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesi Güneşli köyünde iki yıldır imam hatip olarak görev yapan 27 yaşındaki İlker Topaloğlu, 1 Kasım Cumartesi akşamı İnebolu ilçe merkezine geldi. Daha sonra arkadaşının yanından ayrılan İlker Topaloğlu'dan bir daha haber alınamadı.

İhbar üzerine Topaloğlu için arama çalışması başlatıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinde yapılan incelemede, Topaloğlu'nun aracının 1 Kasım Cumartesi saat 20.30 sıralarında İnebolu-Abana karayolunda seyir halinde olduğu tespit edildi. Daha sonra İnebolu-Abana karayolu çevresinde İl AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, sabah saatlerinde İnebolu ilçesi İskele mevkiinde deniz kenarında gri renkli otomobilin olduğu tespit edildi. Aracın, uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandığı ve içerisinde de İlker Topaloğlu'nun cansız bedeninin olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
