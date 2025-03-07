İndi bindi için 600 lira isteyen taksici müşterinin sözünü duyunca küfrü basıp kaçtı

İstanbul'da bir taksicinin müşterisinden "indi bindi" ücreti olarak 600 lira talep etmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay, taksi ücretleri ve müşteri ilişkileri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ancak olayın daha ilginç bir hâl almasını sağlayan şey, müşteri tarafından yapılan bir açıklamaydı.

"BENİM BABAM EMNİYET MÜDÜRÜ"

İddiaya göre, taksici kısa mesafe yolculuğu tamamladıktan sonra müşteriden 600 lira isteyerek şok etti. Ancak müşteri "Benim babam emniyet müdürü" diyerek yüksek ücret talebine tepki gösterdi.

GÜNDEM OLDU

Bu açıklamanın ardından şaşkına dönen taksici, aniden tavır değiştirerek sinkaflı ifadelerle şaka yaptığını iddia etti. Taksici ile yolcu arasındaki bu diyalog, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve gündem oldu.