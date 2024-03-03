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İmralı Adası açıklarında batan geminin mürettebatından birinin cesedi bulundu

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Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında batan geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışması yürütülen bölgede, deniz yüzeyinde ceset bulundu.

Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında batan geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışması yürütülen bölgede, deniz yüzeyinde ceset bulundu.

Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında 15 Şubat'ta su alarak batan "Batuhan A" gemisinin kayıp 6 mürettebatından 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Diğer kayıp 4 mürettebat Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav'ı arama çalışmaları 18'inci gününde sürüyor.

Bursa ile Balıkesir valilikleri koordinasyonunda açıkta ve kıyıdaki yapılan aramalar; 3 römorkör, uçak, helikopter, 84 araç, 6 gemi, 2 tekne, 14 bot, 8 insansız hava aracı, dron kullanılarak arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Deniz yüzeyinde ceset bulundu

Arama çalışmalarının 18'inci gününde İmralı Adası açıklarında arama çalışmaları yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, su yüzeyinde bir cansız bedene ulaştı. Denizden alınan cansız bedenin kayıp 4 mürettebattan birine ait olduğu değerlendirilirken, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna getirilecek.

Alınacak DNA örneklerinin ardından kimlik bilgileri tespit edileceğini ifade eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Arama çalışmalarının sürdürüldüğü İmralı Adası açıklarında ekiplerce bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimliği belirlenemeyen kişi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak. Alınacak olan DNA örneklerinin ardından kimlik bilgileri tespit edilecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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