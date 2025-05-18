İmamoğlu'nun Avukatlarına Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İmamoğlu'nun Avukatlarına Hakkında Soruşturma Başlatıldı
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'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları hakkında, firari konumdayken yakalanan Ertan Yıldız'ın ifadesinin baskı altında alındığı ve tehdit edildiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Firari konumdayken yakalanan Ertan Yıldız'ın ifadesinin vekaleti olmayan avukatlarca alınmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

'Yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları hakkında soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Mehmet Pehlivan ve Kemal Polat hakkında firari konumdayken yakalanan Ertan Yıldız'la vekalet ilişkisi bulunmamasına rağmen Yıldız'ın cezaevinde ifadesinin avukatlar tarafından baskı altında alınarak, basın açıklaması imzalattırmaya çalışıldığı ve Yıldız ile ailesinin tehdit edildiği iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmada firari konumdayken yakalanan Ertan Yıldız hakkında, 'etkin pişmanlıkta bulunmak için dilekçe verdiği' ve 'etkin pişmanlık içerir ifade verdiği', İmamoğlu'nun avukatları Mehmet Pehlivan ve Kemal Polat'ın, Yıldız'la bir vekalet ilişkisi bulunmamasına rağmen Yıldız'ın cezaevinde ifadesinin avukatlar tarafından baskı altında alınarak, basın açıklaması imzalattırmaya çalışıldığı ve bunun için Yıldız ve ailesinin tehdit edildiği ihbarları üzerine cezaevi idaresince inceleme başlatıldı. Yapılan tespitler sonucu, söz konusu iddialara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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