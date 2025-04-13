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İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki

İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki arkadaşlarının bu sabah Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu "Yüce Türk Yargısına sesleniyorum. Bu ülkede adil yargı ortamını bir avuç insan bu denli çürütebilir mi? Dilini yutmuş yargımızın hakimlerine savcılarına kurumlarına sesleniyorum. Ağzınızı açıp bir söz söyleyin" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüpheliler, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildi.

NECATİ ÖZKAN KANDIRA F TİPİ CEZAEVİ'NE NAKLEDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ F Tipi Cezaevine, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın ise Kocaeli'deki Kandıra F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ GECİKMEDİ

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise çalışma arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı; "İftiracı arayışları, Yalancı şahit zorlamaları, Gizli tanık kurguları, 23 yıllık iş yaşamımdan tanıdığım insanların zorla ifadeye çağırılıp korkutulması, Gazetecilerin tutuklanması, Şafak baskınları, el koymalar, kayyumlar… "Turbun Büyüğü" yetmeyince "Dananın Kuyruğu" yalanı vs. Şimdi de gece yarısı aldığım bilgiye göre aynı hapiste bulunduğum 10'a yakın arkadaşımın sabaha karşı başka cezaevlerine nakledilmesi!

"BU DÜŞMAN HUKUKU NEDİR?"

Bu hırs, bu intikam, bu yalan dolan, bu düşman hukuku nedir? Allah aşkına bu kadar mı çürüttüler ülkenin göz bebeği kurumlarını! Yüce Türk Yargısına sesleniyorum. Bu ülkede adil yargı ortamını bir avuç insan bu denli çürütebilir mi? Adeta dilini yutmuş yargımızın hakimlerine savcılarına kurumlarına sesleniyorum.

"AĞZINIZI AÇIP BİR SÖZ SÖYLEYİN"

Yeter artık Allah rızası için ağzınızı açıp bir söz söyleyin. Gerçekten olan Millete ve Devlete oluyor. Hala farkında değil misiniz?"

İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki

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Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

BÜTÜN BUNLARI YERKEN DÜŠÜNECEKTIN. HALEN YURT DIŠINDA YAKALANANLAR VAR. SUÇSUZ INSAN KAÇARMI ??

Yorum Beğen122
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Haber YorumlarıOnur Ulutürk:

Ne bekliyordunuz? Antalya'da beş yıldızlı otele mi göndereceklerdi?

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Hakim ve savcılar kanuna göre görev yapar, hakkında şikayet olmasa ve elde delil olmasa orada işin olmaz... nitekim şikayeti yapanda arkadaşların...

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıSelim Demir:

neden kaçti kankilerin

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Ceza evlerinde nakiller normal birşey. İşleyişte olan bir kural. Öyle uygun görmüşler. Sizemi soracaklardı

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Haber YorumlarıFatih Önan:

Tabi yaa hırsız birtek sen doğrusun.Sen hayatta yalan söylemez yanlış yapmaz bas it birisin.işinize geldimi Türk adeleti ölmemiş.Aksi bir karar verildiği zamanda nerede türk adaleti.

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Haber YorumlarıHalil null:

devletini düşünen türk kanı taşıyan turk mallarına boykot yapmaz devletini yabancılara sikayet etmez halkı isyana teşvik etmez hukuk önünde hakkını arar

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Haber YorumlarıFatih Önan:

Ülkede hakine savcıya gerek yok.Koca koca kurumlarada gerek yok Chp ye soralım tamam .Nasıl olsa bunlar herşeyin doğrusunu biliyor bu hırsızlar.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Teşkilât bozuldu mu? Organize hareket kabiliyeti bitmiş gibi mi oldu?

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Akıllı olan herşeyi çıkıp itiraf eder açık ve net söylüyorum konusan kurtulur zaten herşey ortada oradan çıkış Yok devlet itirafçı olacaklar sa böyle bir cete liderin yanında tutması da doğru olmadığını gösteriyor İmamoğlu bu panikler boş sen artık bittin türk yargısını eleştirecek kapasite de değilsin

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