İBB soruşturmalarını yürüten savcıları tehdit eden suç makinesi yakalandı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nuri B. isimli şahıs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmaları sürerken tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu afiş ve pankartların yasaklanması talimatını veren cumhuriyet savcılarını tehdit etmişti.

YAKALANDI

Yapılan paylaşımların ardından soruşturma başlatıldı. Söz konusu hesaptan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili'ne yönelik hakaret içerikli paylaşımı yapan 47 yaşındaki Nuri B., dün polis tarafından yapılan operasyonda yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Savcılığınca hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçlarından işlem yapılan zanlı, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SABIKA KAYDI KABARIK

Tutuklanan Nuri B.'nin sabıka kaydı ise oldukça kabarık çıktı. Rize'nin Çayeli ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve şoförlük yaptığı belirlenen zanlı hakkında; 'tehdit ve şantaj', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'kasten yaralama' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından 12 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.