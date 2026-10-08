İmamoğlu davasında Cüneyt Yakut, 1 milyon 200 bin dolar rüşvet verdiğini anlattı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 30'uncu gününde iş insanı Cüneyt Yakut savunma yaptı. Yakut, bir binanın onarım izni için İBB Harita Mühendisi Yakup Öner'e verdiği 1 milyon 200 bin dolar rüşveti duruşmada anlattı. Yakut savunmasında, "Kendisi arkamdan iş takipçisi gibi laflar söylemiş. İş takipçisi kendisidir. Para verip iş takip ettirdiğim bir adamdır. 1 milyon 200 bin dolar verdim" dedi. Yakut, çapraz sorgusu esnasında ise Kültür AŞ'den ya da Medya AŞ'den bir reklam işi aldığını, alt taşeronluk yaptığını ve Murat Ongun'a 10 milyon TL çek verdiğini anlattı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 30'uncu gününde, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada iş insanı Ali Yakut savunma yaptı. İddianamede Ali Yakut'un Aktif Spor Denizcilik İnşaat Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi firmasının hesabından Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un şirketi olan BYZAG Sanat Tasarım ve Ticaret Limited Şirketi'ne 756 bin TL gönderdiği iddianamede belirtilmişti. İddianamede ifadesine yer verilen Ali Yakut'un muhasebecisi Kerim Ali Yıldırımhan, "Gerek patronum olan Ali Yakut ile yaptığım görüşmelerde gerekse şirket içi konuşmalarda BYZAG Sanat Tasarım isimli firma sahiplerinin İBB'de iş ayarlama, yapılacak ihalelerde öncelik tanıma gibi hususlarda yardımcı olacaklarını, bu vaatle bu parayı tahsil ettiklerini öğrendim" demişti. Ali Yakut duruşmadaki savunmasında, "Paraları gönderdim zaten, ondan sonra da operasyon oldu. Parayı da hiçbir şekilde temin edemedim, dolandırıldım. Başka diyeceğim bir şey yok" dedi.

Ardından Ali Yakut'un ağabeyi Cüneyt Yakut'un savunmasına geçildi. Cüneyt Yakut, iddianamede yer alan ifadesinde hakkındaki iddiaları akrabası olan Muhammed Yakut'un (Almanya'da cezaevinden tahliye edildikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti) dile getirdiğini söyledi. Yakut, "26 yıldır açık hava reklam işi yapardım. Emrah Bağdatlı'nın isteği üzerine Murat Ongun'un eşine ait olduğunu öğrendiğim firmaya kardeşimin firması Aktif Spor'dan 750 bin lira gönderdim. Para gönderdikten sonra maddi değeri yok denebilecek ürünler gönderildi. Emrah'ın yaptığı usulsüzlükleri anladım ve operasyondan 5-6 gün önce Murat Ongun'un yanına gittim. Emrah'ı şikayet ettim. Kendisi de bana 'Zaten ortalarda yok' dedi. Hepsi operasyon yapılacağını bekliyordu. Anadolu Yakası'nda Vaniköy'de bulunan Adnan Oktar'ın olduğunu bildiğim villa, Rus bir iş adamı tarafından satın alınmıştır. Bu iş adamının Türkiye'de işlerini yürüten Igor ve Dimitri benimle iletişime geçerek satın alınan bu villada tadilat yapmak istediklerini, basit onarım izni kapsamında Boğaziçi İmar'a başvurularının bulunduğunu, yardımcı olup olamayacağımı sordular. Bunun için ilk önce Boğaziçi İmar Müdürü olan Elçin Karaoğlu'nun yanına gittim. Çözüm bulamayacağımı anlayınca Boğaziçi İmar'da yetkili olduğunu bildiğim Yakup Öner (İBB Harita Mühendisi) ile iletişime geçerek onunla buluştum. Kendisine bu villada tadilat yapılmak istendiğini, buna yardımcı olup olamayacağını sordum. Öner yardımcı olabileceklerini, bunun karşılığında 1 milyon dolar verilmesi gerektiğini söyledi. Ödemeler taksitli olarak yapıldı" demişti.

Sanık duruşmada bir binanın onarım izni için verilen rüşveti anlattı

Cüneyt Yakut, duruşmadaki savunmasında geçmişte Rusya'da inşaat işiyle uğraştığını ve bu vesileyle birkaç Rus arkadaşı olduğunu söyledi. Yakut savunmasının devamında, "Yaklaşık üç yıl önce onlardan biri beni aradı. Bir Rus'un burada bir arazi aldığını, evini yaptırmak istediğini söyledi. İşim nedeniyle kendileriyle görüştüm. Birileri anladığım kadarıyla kandırmıştı. Beş kat yukarı çıkarsın, üç kat aşağıya çıkarsın gibi. Bunun Boğaziçi İmar'da olmayacağını belirttim. Ancak basit onarımla evde ufak tefek büyütmeler, değişiklikler yapılabileceğini bildirdim. Boğaziçi İmar Müdürü olan Elçin Karaoğlu ile görüştüm. Kendisine Ruslarla beraber gittik. Bir proje yapmak istediğimizden bahsettik. Kendisi bunun mümkün olmadığını bildirdi ve herhangi bir şey yapılırsa da yıkacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

Yakut, "Daha sonra mimar bir arkadaşımdan rica ettim. Yakup Öner (İBB Harita Mühendisi) ile beni tanıştırdı. Yakup Bey'le tanıştıktan sonra parada pazarlık edildi. Bir parada anlaştım basit onarım izni için. Bir numaranın beni arayacağını, parayı alacağını söyledi. Parayı verdim. Aradan 10 ay geçtikten sonra herhalde şikayet oldu diye düşünüyorum, Boğaziçi İmar gelip bütün yapıyı yıktı. Ondan 15-20 gün sonra Elçin Bey'le tesadüfen karşılaştım. Kendisine, 'Ağabey tamam yıktınız da bu kadar yıkmasaydınız' dedim. O da 'Ben sana en başta bu işin olmayacağını dedim' dedi. Daha sonra savcılık beni davet etti. Yakup Bey'in itirafçı olduğunu, bütün benden ne kadar para aldığını olayı vesaire anlattı. Ben de aynen olanı olduğu gibi kabul ettim. Yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık kendisinden alınan 1 milyon 200 bin dolar rüşveti anlattı

Sanığın savunmasının ardından mahkeme başkanı, "Yakup Öner'le olan görüşmenizde konuşma aranızda para olarak mı geçti? Yoksa bir kreş teklifi olarak mı geçti? Yakup Öner geçen burada aldığımız savunmasında kreş olarak dedi" sorusunu sordu. Sanık Yakut soruya, "Konuşmanın detayını hatırlamıyorum ama bir kreş lafıyla geçmiş olabilir. Zaten her oturmamızda Yakup Öner, bütün belediyeyi yöneten bir Yakup Öner'miş gibi bir imaj veriyordu. Sağ olsun geçen de burada kendisi arkamdan iş takipçisi gibi laflar söylemiş. İş takipçisi kendisidir. Para verip iş takip ettirdiğim bir adamdır kendisi. Dolayısıyla kreşi hatırlamıyorum ama ayrıca 700 bin dolar değil, 1 milyon 200 bin dolar verdim kendisine. Para üç dört seferde verilmiştir" dedi.

"Emrah Bağdatlı sektörü haraca kesti"

Duruşmada savcı, "Emrah Bağdatlı ile Murat Ongun arasında nasıl bir ilişki vardı?" sorusunu sordu. Sanık soruya, "Biraz ast üst ilişkisi gibiydi" yanıtını verdi. Savcının "Murat Ongun'a operasyon öncesi gittiğinizde Emrah Bağdatlı'nın (firari sanık) yaptığı usulsüzlükleri anlatmışsınız. Ne ile ilgili şikayette bulundunuz?" şeklindeki sorusu üzerine ise sanık, "Emrah'ın iş yapış tarzıyla alakalı. Çok paragözdü. Birkaç tane iş yapmıştık. Onunla ilgili birkaç talebi olmuştu" cevabını verdi.

Savcı ardından "Neye ilişkin talep bunlar?" sorusunu sordu. Sanık soruya, "Fatura gönderiyordu. O faturalar ödeniyordu" yanıtını verdi. Savcının "Sektörel bir haraçtan bahsettiniz Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun'la ilgili. Bunu açar mısınız?" sorusuna sanık Yakut, "Doğrudur, Emrah sektörü haraca kesti. Medya AŞ'den bütün açık havacıları çağırdılar. Yanılmıyorsam Serdal Taşkın döneminde başladı bu iş. Faturalar kesildi, edildi. İnsanlar geçmişte olmayan paraları ödemeye başladı o fatura karşılığı. Tahmin ediyorum Emrah fatura kesip dışarıya çıkardı parayı. Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'un adamıydı" dedi.

Sanık Murat Ongun'e seslendi: "İnsanlar boş yere yatıyor burada. Emrah'la yedim desene, insanlar çıksın Allah'sız"

Yakut, ardından Kültür AŞ'den ya da Medya AŞ'den bir reklam işi aldığını, alt taşeronluk işini yaptığını ve Murat Ongun'a 10 milyon TL çek gönderdiğini duruşmada anlattı. Savcının çeklerin iş karşılığı mı gönderildiğini sorması üzerine sanık Yakut, "Bir maksat diye değil, istendi verdim" dedi. Savcının "Bu çekin istenmesine ilişkin süreçte teklif sizden mi gitti? Bir iş aldım buna karşılık bir ödeme şeklinde mi söylendi?" sorusuna sanık Yakut, "Öyle bir ilişkimiz yok. Artık sektörde bu doğal bir şeydi. Ongun'la alakalı doğal bir süreç gibi diyeyim" yanıtını verdi.

Duruşmada tutuklu sanık Murat Ongun soru sormak için söz aldı. Ongun'un "Medya AŞ'nin hangi ihalesinin alt taşeronuydun" sorusuna sanık Yakut, "Yazılı olarak sunacağım" yanıtını verdi. Yakut, Ongun'a seslenerek, "Şoförler, muhasebeciler, insanlar boş yere yatıyor burada. Emrah'la yedim desene, insanlar çıksın Allah'sız" dedi. Yakut, devamında ise mahkeme başkanına dönerek, "Şekerim var" ifadesini kullandı. Tartışma nedeniyle duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından yeniden başlayan duruşmada cumhuriyet savcısı, Cüneyt Yakut'un beyanı kapsamında Murat Ongun'a 10 milyon TL rüşvet verildiğine ilişkin beyanıyla ilgili soruşturma yapılması için suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesini talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı