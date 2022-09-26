Eski enişte camide kan döktü imamı camide vurdu 3. Sayfa Haberleri Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde görev yapan imam, camiye gelen eski eniştesi tarafından tabancayla vuruldu. Öğle namazını kıldırmak için camiye gelen imam M.K.ve eski eniştesi D.Y. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Karın bölgesine isabet eden 3 kurşun nedeniyle ağır yaralanan imamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kırıkkale Bahşılı ilçesindeki Yeşil Camii'nde meydana gelen olayda cami imamı M.K. (56) ile eski eniştesi D.Y. arasında aile meselelerinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmadan bir süre sonra öğlen namazını kıldırmak için camiye gelen imam M.K., namaz sırasında D.K. tarafından tabancayla vuruldu. İMAM 3 KURŞUNLA VURULDU Karın bölgesine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan M.K., olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan imamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından şüpheli D.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerince de cami içinde tahkikat yapıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yeşil Camii Kırıkkale 3. Sayfa Haberler

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