Üye Girişi
Haberler
Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
ABD, Suriye'de terörist dediği grupla görüşmeye hazırlanıyor
Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
Suriye'de paniğe kapılan elebaşından bir açıklama daha
Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım

İlyas Yalçıntaş'a Hakaret Suçundan Hapis Talebi

İlyas Yalçıntaş'a Hakaret Suçundan Hapis Talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, yabancı uyruklu bir kadına hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Savcılık, Yalçıntaş için 2 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşmalar devam ediyor.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL - Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, yabancı uyruklu bir kadına mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Yalçıntaş savunmasında, "Bu tahriklerine dayanamayarak bahse konu mesajları attım, kabul ediyorum" dedi. Duruşmada mütalaasını açıklayan Savcılık, Yalçıntaş'ın 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul Sarıyer'de Ocak 2024'de şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın, İran uyruklu Mahsa H.'ye mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İlyas Yalçıntaş ve avukatı Talha Duman hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Mahsa H.'nin avukatları Ali Kemal Atçeken ile Muhammed Türkoğlu da katıldı.

"Bu tahriklerine dayanamayarak bahse konu mesajları attım, kabul ediyorum"

Duruşmada savunma yapan sanık Yalçıntaş, müştekinin kendisini çok fazla rahatsız ettiğini belirterek, "Kendisine 2 ayrı dava açmıştım, evime de girmişti. Şikayetlerime rağmen bu rahatsızlıklarına devam etmişti. Bu nedenlerle çok fazla tahrik etti. Ben de bu tahriklerine dayanamayarak bahse konu mesajları attım, kabul ediyorum. Bir konserim sonrasında kalabalık bir arkadaş grubumuzla eve gelmiştik. Aramızda herhangi bir cinsel birliktelik yaşanmamıştır fakat kendisi böyle olduğunu iddia ediyor. İddialarını kabul etmiyorum. Kendisi yabancı olduğu için tam olarak iletişime de geçemiyorduk. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

"Müvekkil sarhoşken cinsel saldırıya maruz kalmıştır"

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken ise söz konusu savunmaları kabul etmediğini belirterek, "Müvekkilim bu olaydan dolayı deport edilmiştir. Eğitim hayatı sona ermiştir, Türkiye'ye 2 yıl giriş yasağı konulmuştur. Şiddete maruz kalmış, aşağılanmıştır. Tehditlerin ise hala İran'da devam ettiğini belirtmektedir. Müvekkil sarhoşken cinsel saldırıya maruz kalmıştır. Şikayetimiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

2 yıla kadar hapis talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık İlyas Yalçıntaş'ın müşteki Mahsa H.'ye hitaben mesajlaşma uygulaması üzerinden "geri zekalı, psikopat, hasta ruhlu psikopat seni" gibi küfürlü mesajlar gönderdiğini belirterek 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Tarafların avukatları, açıklanan mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunabilmek için mahkemeden süre talep ettiler. Sanık Yalçıntaş ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "İddiaları kabul etmiyorum, olayların bu noktaya geleceğini ön göremezdim" ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara açıklanan mütalaaya karşı beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, müşteki avukatlarının iddialarına ilişkin ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü ve takipsizlik kararı verildiğini belirterek bu hususta herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
img

Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
img

Hande Yener mikrofonu uzattığı gibi geri çekti
img

İşte Netanyahu'nun hedefindeki yeni ülke
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu
86 yaşındaki ünlü mimar, silahlı saldırıda yaralandı
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20 Aralık Konak, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 20 Aralık Ceyhan, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? 20 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Akşehir, Ereğli, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 20 Aralık Konyaaltı, Manavgat, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Başakşehir elendi mi (UEFA Avrupa Ligi)? Bursa elektrik kesintisi! 20 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? LoL çöktü mü? 20 Aralık Cuma League of Legends giriş ekranı neden açılmıyor? Gaziantep elektrik kesintisi! 20 Aralık İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Valorant çöktü mü 20 Aralık Cuma? Valorant ne zaman düzelir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Aralık Cuma Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 20 Aralık Cuma 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar liste
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.