Suriye'de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan'dan ilk yorum

Şam-YPG anlaşmasıyla ilgili Bakan Fidan'dan çarpıcı uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi: 37 bin yeni personel alınacak
Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak

Trump'ın "Ukraynalıların canlarını bağışla" çağrısına Putin'den yanıt
15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar! Sırbistan'da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda

15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar! Öğrenciler yine sokaklara indi

İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı

İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yer alan bir ilkokulda 4. sınıfta eğitim gören kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yer alan Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu'ndaki bir sınıf öğretmeninin 4. sınıfta eğitim gören kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Skandal olay, mağdur çocuklardan birinin olayı ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Soluğu hemen savcılıkta alan aile, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÇOCUK DEHŞETİ ANLATTI

Suç duyurusunun ardından pedagoglar eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğunun, öğretmen tarafından defalarca istismar edildiği belirlendi. İfadesi alınan çocuk, kendisine 'aşkım, sevgilim' diyerek seslenen öğretmeninin defalarca cinsel içerikli fotoğraf ve videolar gösterdiğini kaydetti. Çocuk ayrıca, ilk fiziksel tacizinin ardından öğretmeninin kendisini, "Bunu annene babana söyleme" diye tembihlediğini de dile getirdi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında okulda yer alan güvenlik kameraları da inceleme altına alındı. Polis tarafından tutulan kamera çözümleme tutanağında 4 şubat 2025 ve 7 şubat 2025 tarihlerinde saat 12.11'de mağdur çocuk İ.T. ile şüpheli öğretmen A.Ç.'nin sınıftan birlikte çıktıkları, 20 şubat 2025 tarihinde yarım saati aşkın sürede mağdur çocuk ve şüpheli A.Ç.'nin sınıfta tek başına bulundukları, daha sonra sınıftan birlikte dışarı çıktıklarının görüldüğü belirtildi. Görüntülerin mağdur çocuk İ.T. ile bir diğer mağdur çocuk R.S. ve şüpheli A. Ç.'nin ifadelerinde de doğrulandığı kaydedildi.

İSTİSMARI BİR DİĞER MAĞDUR ÇOCUK DA ANLATTI

Soruşturma çerçevesinde ifadesine başvurulan bir diğer mağdur çocuk R.S. ise ifadesinde, hatırlayamadığı bir tarihte mağdur çocuk İ. T. ve şüpheli öğretmen A.Ç.'nin sınıfta baş başa kaldığını, kapı deliğinden bir arkadaşıyla birlikte sınıfın içini izlediklerini, bu sırada mağdur İ.T'nin şüpheli A.Ç'nin kucağında olduğunu gördüğünü anlattı.

SAVCILIK DELİLLERLE MAHKEMEYE SEVK ETTİ

Savcılık şüpheli A.Ç'yi; sınıfta öğrencilerle yalnız kalma sebebini açıklayamadığı, mağdur çocukların ayrı günlerde verdikleri beyanların tutarlı olduğu, ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, iddiaların tanık beyanları ve kamera kayıtları ile doğrulandığı gerekçesiyle 'nitelikli cinsel istismar' ve'basit cinsel istismar' suçlarını işlediğine yönelik kuvvetli şüpheler olduğu, ayrıca şüpheliye dair toplanmamış delillerin bulunabileceğine yönelik tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

TUTUKLANDI

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüpheli öğretmen A.Ç., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

MİT casusları kıskıvrak yakaladı! Hedefleri kritik bölgeler
img

Kariyer rekoru kırdı
img

Bakan Şimşek kapınızı çalabilir! Tüm illere görevlendirme yapıldı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYavuz sivas:

Haydın bagirinsana hep bir ağızdan okullaar kapatilsiiin ogretmenler asılsın diye ??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yoldan geçen kadınlara bakıp mide bulandıran hareketler yaptı

Yoldan geçen kadınlara bakıp yaptıkları mide bulandırdı
Okan Buruk'tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme

Farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Uzmanından 6 ilde evlenecek çiftlere 'test yaptırma' uyarısı

Bu 6 ilde evlenecek çiftler mutlaka test yaptırmalı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.