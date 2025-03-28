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İlkokulda 3 öğrenciye cinsel istismarda bulunan memur açığa alındı

İlkokulda 3 öğrenciye cinsel istismarda bulunan memur açığa alındı
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Burdur'da Yeşilova ilçesindeki bir ilkokulda görevli memur M.Ç., 3 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturma başlatarak M.Ç.'yi açığa aldı.

BURDUR'da ilkokulda görevli memur M.Ç., 3 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla açığa alındı.

Yeşilova ilçesindeki bir ilkokulda memur M.Ç., 3 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı. M.Ç., savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili idari soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından M.Ç. açığa alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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