Özel'den 'Boykot çağrısı yanlıştır' diyen Rifat Hisarcıklıoğlu'na sert yanıt

Hisarcıklıoğlu "Boykot yanlıştır" dedi, Özel'in tepkisi çok sert oldu
Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır

Bakan Yerlikaya'yı küplere bindiren çağrı: Bu büyük bir sabotajdır
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek

Doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü

Bebek cinayeti 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü

İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı

İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde epilepsi hastası 20 yaşındaki Ömer Bilkan Şahin , geçirdiği nöbetin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ön incelemede ilaçlarını kullanmadığı belirlenen Şahin'in yakınlarının suçladığı üvey baba Şükrü Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İlçeye bağlı Yüksek Mahalle'de ailesiyle birlikte yaşayan epilepsi hastası Ömer Bilkan Şahin, saat 02.00 sıralarında nöbet geçirdi. Ailesinin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Şahin'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şahin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hastanede yapılan ön incelemede Şahin'in uzun süredir ilaçlarını kullanmadığı belirlendi.

ÜVEY BABA, "İLAÇLARI BİLİNÇLİ OLARAK ALMAMAKLA" SUÇLANDI

Yakınları, üvey baba Şükrü Ü.'nün Şahin'in tedavisinde kullanılan ilaçlarını bilinçli bir şekilde almadığını, sık sık şiddet uyguladığını öne sürdü. Bunun üzerine polis, Şahin ile aynı evde yaşayan üvey baba Şükrü Ü.'yü gözaltına aldı. Otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Şahin'in cenazesi, mahalle sakinleri ve komşularının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Türbe Mezarlığı'nda defnedildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şükrü Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatandaş:

imkansızlıksa başka ama kasıt varsa o vicdanla iki dünyada da huzur bulamayasın..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.