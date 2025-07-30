İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı

İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
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İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sosyal medya fenomeni Öykü Özcan Ağırbaş'ın yayınladığı videoda, yaşlı bir adamın kadınlara şantaj yapıp birlikte olduğunu itiraf etmesi infiale yol açtı. Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlatırken Belediye Başkanı Güray Yüksel, şahsın gözaltına alındığını duyurarak "Böyle sapıklara göz yummayacağız" dedi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sosyal medyada gündeme oturan şantaj skandalı infiale yol açtı. Sosyal medya fenomeni Öykü Özcan Ağırbaş, sesini ve görüntüsünü değiştirerek erkeklerle iletişim kurduğu bir videoda, yaşlı bir erkeğe kadınlara şantaj yaptırdığını ve onlarla zorla birlikte olduğunu itiraf ettirdi.

"SABAH KADAR BİRLİKTE OLDUM"

Paylaşılan videoda yaşlı adamın, "Resimlerini kaydedip tehdit edeceğim. Az uyanık ol, birisi ağladı, elime ayağıma kapandı, sabaha kadar birlikte oldum" şeklindeki sözleri kamuoyunda büyük tepki topladı. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda kullanıcı, şahsın yakalanması için emniyet birimlerine çağrıda bulundu.

İl ayağa kalktı! Kadınlara şantajı videoda anlattı, hemen evinden alındı

BELEDİYE BAŞKANI: SAPIKLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'oyku_owl' isimli instagram sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Ezine'de şantaj yaparak birçok kadına kişisel saldırıda bulunduğunu görüntülerde beyan eden şahıs hakkında Belediyemizin dahil olduğu ihbar neticesinde Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma açılmış, şahıs Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün başarılı çalışması sonucunda gözaltına alınmıştır. Tüm Ezineli hemşehrilerimiz adına olayın takipçisi olacağımızı ifade ediyor, anayasal düzenin bize verdiği yetki çerçevesinde bu sapıkları şehrimizde tutmamak adına tüm yaptırımları uygulayacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamuoyunda oluşan yoğun tepki üzerine Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheli şahıs kısa süre içerisinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

İl ayağa kalktı! Kadınlara şantajı videoda anlattı, hemen evinden alındı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıvatandaş:

çözüm basit. idam

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

yaşasın laiklik

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Haber YorumlarıHakan Celik:

biz böyle tiplere anası belli babası 1550 deriz

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