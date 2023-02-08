İkinci depremde yıkılan binanın ilk depremden sonra çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı İlk depremde ciddi hasar alan bina ikinci depremde yerle bir oldu Binanın yıkılmadan önceki hali korku filmi sahnesi gibi Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik depremde ciddi hasar alan ve Elbistan merkezli 7.

İkinci depremde yıkılan binanın ilk depremden sonra çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı

İlk depremde ciddi hasar alan bina ikinci depremde yerle bir oldu

Binanın yıkılmadan önceki hali korku filmi sahnesi gibi

GAZİANTEP - Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik depremde ciddi hasar alan ve Elbistan merkezli 7.6'lık ikinci depremde yerle bir olan apartmanın yıkılmadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. İlk depremde ciddi hasar alan binanın ikinci deprem öncesi çekilmiş görüntüleri korku filmi sahnelerini aratmadı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik depremde ciddi hasar alan Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki bir bina, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci depremde büyük bir gürüyle yerle bir oldu. Binanın büyük bir gürültüyle yıkılma ve yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İkinci depremde yıkılan binanın ilk depremden sonra çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, Pazarcık merkezli 7.7'lik depremde ciddi hasar alan ve Elbistan merkezli 7.6'lık ikinci depremde yerle bir olan binanın yıkılmadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. Bir bina sakini tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde binanın ilk deprem sonrası aldığı ciddi hasar dikkat çekti. İlk depremde ciddi hasar alan binanın ikinci deprem öncesi çekilen ve yaşanan hasarı gözler önüne seren görüntüleri ise korku filmi sahnelerini aratmadı. Binanın duvarlarının tamamen ayrılmış hali ve yukarıdan aşağıya doğru su akıntısı olması yaşanan bilançonun ağırlığını bir kez daha gösterdi.