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İki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Eskişehir’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gülpınar Mahallesi Arabacılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; B.K. idaresindeki 26 AHY 651 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 16 R 6300 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardan biri yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabilirken, diğer otomobil ise metrelerce savrularak tarlaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

"Dur tabelasına uymayarak ana yoldan gelen araca çarptı"

Kazanın ardından olay yerine gelen çevre sakinlerinden Mustafa Göktaş (48), bölgedekilerden edindiği bilgileri aktararak, "Benim jandarmadan ve köylülerden aldığım bilgiye göre; kızlar evlerinden köy içine, anneannelerine doğru giderken Sarısungur mevkiinden gelip Sultandere'ye giden araç 'dur' tabelasına uymuyor. Normal ana yoldan giden araca çarpıyor. Çarptıktan sonra da araç direğin kenarına savruluyor, diğeri ise tarlanın olduğu yere gidiyor. O panikle aracı biraz kullanıp tarlaya doğru atmışlar. Yaralılardan birinin dudağı patlak, diğerlerinin de boyunlarında incinme var ama bilinçleri açıktı. Diğer araçtaki bir çocuk da ambulansla götürüldü" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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