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Malatya'da İki Otomobilin Kafa Kafaya Çarpıştığı Kazada 3 Yaralı

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Malatya'da Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç altgeçidinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte bir yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İki otomobil altgeçitte kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki otomobilin altgeçitte kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde bulunan Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. idaresindeki 44 ADC 501 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile karşı yönde gelen M.. yönetimindeki 44 AEZ 898 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte M.E.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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