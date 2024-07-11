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Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi

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Yunanistan'ın Malia kasabasında, bir adamın ilgisini çekmek için sokak ortasında kavga eden iki İngiliz turistin şiddet içeren görüntüleri kaydedildi. Çevredeki insanlar, kadınları ayırmak yerine izledi ve bazıları kavgayı videoya kaydetti. Bu tür kötü davranışlar, özellikle yerel halk ve turistler arasında olumsuz algılar yaratmasıyla eleştiriliyor.

Malia'da, 'Bir adamın ilgisini çekmek için' sokak ortasında kavga eden iki İngiliz kadının anları, şiddet içeren görüntülerle kaydedildi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen bu iki turist, Yunanistan'ın başkenti Heraklion'un yaklaşık 20 mil doğusundaki Malia kasabasında birbirleriyle kavga etti.

ÇEVREDEKİLER KAVGAYI AYIRMAK YERİNE VİDEOYA ÇEKTİ

Çevredeki insanlar, kadınları ayırmak yerine izledi. Bazıları da kavgayı videoya kaydetti. Video görüntülerinde, biri siyah üst ve şort giyen diğeri ise beyaz üst ve gri şort giyen kadınların yumruk atıp tekmeledikleri görülüyor.

Görüntülerde beyaz giysili kadının diğerinin saçını çektiği ve birkaç kez yumruk attığı, siyah giysili kadının ise kollarını savurduğu görülüyor. Şaşırtıcı bir hareketle, beyaz giysili kadının rakibini yere serdiği ve ardından uzaklaştığı anlaşılıyor. Daha sonra gelen görüntülerde ise siyah giysili kadının yüzünün kanlar içinde olduğu ve yerde oturup kendine gelmeye çalıştığı görülüyor.

İNGİLİZ TURİSTLER TEPKİ ÇEKİYOR

Avrupa'da tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, İngilizlerin bu tür kötü davranışları sert bir şekilde eleştiriliyor, özellikle de yerel halk ve turistler arasında olumsuz algılar yaratmasıyla ilgili endişeler dile getiriliyor.

İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi

İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi

İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Birleşik Krallık Yunanistan turist Kavga Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (8)

Murat Çetin:

Beni skck kavgası

22
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NediyonDegisik:

hahahhahha:D

yanıt2
yanıt0
Emin Görmecikli:

ayırmaya gidiyon karakolda kavga edenler gidiyor sen sabahlıyorsun onun için kimse ayırmaz kimse görmez

4
0
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İnsan Doktoru:

Kadın kavgasında saçı yakalayan kazanıyor :)

2
1
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Alkurt:

İngilizler çok garip ve terbiyesiz, gürültülü En efendi turistler Almanlar

3
0
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Erkan Arslan:

Ask Meselesi Canim Yalniz ikizlere Yine özgürlük Yolunu Göremedik

2
0
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NediyonDegisik:

Yunanistana gidiyom :D

1
0
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sezgin kaçar:

kıtlık var herhalde

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