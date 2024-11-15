Üye Girişi
Haberler

İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 15 yaşındaki iki kızın silahla vurularak öldüğü trajik olayda sır perdesi aralandı. Genç kızlardan Kübra Rabia'nın, arkadaşı Yağmur'un babasına ait silahla oynadığı sırada yanlışlıkla arkadaşını vurduğu, şoka girince de kendi kafasına ateş ederek hayatına son verdiği öğrenildi.

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 15 yaşındaki iki kızın tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Kübra Rabia Y.'nin, silahla oynadığı sırada yanlışlıkla arkadaşı Yağmur'u vurduğu, korkuya kapılınca kendi kafasına da ateş ettiği öğrenildi. Silahın Yağmur'un babasına ait olduğu öğrenildi.

İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sis perdesi aralandı

İKİ GENÇ KIZ EVDE ÖLÜ BULUNDU

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan olayda, 15 yaşındaki Yağmur E. ile aynı yaştaki Kübra Rabia Y., bir evde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından genç kızların hayatını kaybettiği belirlendi. Ortaokuldan beri yakın arkadaş olan ve lise eğitimlerine devam ettikleri öğrenilen iki gencin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, olayın trajik detayları netleşti.

İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sis perdesi aralandı

ARKADAŞINI YANLIŞLIKLA VURUNCA ŞOKA GİRMİŞ

İddiaya göre, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y., evde sohbet ettikleri sırada Yağmur E.'nin babasına ait olduğu belirtilen bir tabancayı alarak incelemeye başladılar. Kübra Rabia Y.'nin elinde bulunan tabanca, bir anda ateş alınca kurşunun Yağmur E.'nin başına isabet ettiği, büyük şoka giren Kübra Rabia Y.'nin de aynı silahla kendi başına ateş ettiği iddia edildi. Yağmur E. olay yerinde hayatını kaybederken, Kübra Rabia Y. de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. İki kızın ani ölümü, Marmaraereğlisi'nde derin bir üzüntüye neden oldu.

İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sis perdesi aralandı

İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır

Şimşek, kamuoyunun merakla beklediği soruya net yanıt verdi: Çıkış yakındır

 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu

Serdar Ortaç'ın kaybettiği para öyle böyle değil

 Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış

Bebeğini tiner içirerek öldüren annenin rezilliği bununla da sınırlı değil
Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava

Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

ne bilmişler öyle olduğunu, kamera mı varmış

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Tabi tabi öbür taraftan size mesaj gönderip bu olayın aslı budur dediler. Ne kazası düpedüz intihar etmiş kızlar, gençlikte bunalım hat safhada ne gelecek kaldı, ne değer yargısı. Dindar gençlik dediniz, mundar gençlik yetirdiniz. Eserinizle gurur duyun. Bravo sizlere!!!!!!!!

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

pek mantık kabül etmedi

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Bizim millet kadar vasıfsız olup da herseyi bildiğini sanan başka millet daha yoktur. Olayın içeriğini kabul etmiyorlar, kafayı yemişisiniz. İntihar olsa zaten açıklanır. Türkiye de ilk intihar eden bunlar değil niye saklasınlar. 15 yaşındaki insanın ne gibi bir bunalımı olacak olay tam da yaşandığı gibi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı? Hangisi Neşet Ertaş'ın türkülerinde geçen bir söz değildir? Yalı Çapkını 83. bölüm tek parça HD izle! Yalı Çapkını SON BÖLÜM izle! Mike Tyson Jake Paul maçı bu gecemi, yarın gece mi? Arka Sokaklar SON BÖLÜM tek parça full HD izleme linki ( 691. bölüm)! Rumca salyangoz ne demek? Türkçeye Rumcadan geçen salyangoz kelimesinin kökenin anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Mike Tyson Jake Paul kim kazandı? Mike Tyson kazandı mı? Mike Tyson Jake Paul maçı ödülü ne, kaç milyon dolar (80 milyon dolar)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.