İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

Su biriken yoldan geçerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişinin, son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetti. Olayı anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Özge Ceren Deniz'in karşıdan karşıya geçmek isterken mazgala takılarak düştüğü, bu sırada İnanç Öktemay'ın yardım etmek isterken akıma kapıldığı görülüyor.

Öte yandan; Özge Ceren Deniz'in Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi olduğu, aynı olayda hayatını kaybeden İnanç Öktemay ile birbirlerini tanımadıkları öğrenildi.

"BAHÇE HORTUMUNU AYAĞINA DOLADIM, SUDAN ÇIKARTTIM"

Akıma kapılan iki kişiye ilk müdahaleyi yapan mahallelilerden Nurullah Özel (30), "Otoparkta oturuyordum. Yoldan sesler geldi. Seslere doğru gittim. Ayağımda terlikler vardı. Biri suda elektrik akımı olduğunu söyledi. Eve gidip çizmelerimi giydim, elime de bir sopa alıp müdahale ettim. Düşüncem, eğer elektrik akımına kapıldılarsa sopayı uzatıp onları sudan çıkartmaktı. Ama gittiğimde ikisinin de bilinçleri kapalıydı. Tekrar eve koştum. Çekpası ve bahçe hortumunu aldım. İlk başta kızın ayağını kaldırarak, bahçe hortumunu ayağına doladım ve kızı sudan dışarıya çıkardım. Aynı şekilde aynı müdahaleyi erkeğe de yaptık. Ama çıkarttığımızda, nabzını kontrol ettiğimizde kızın bedeni soğuktu. Büyük ihtimalle çoktan hayatını kaybetmişti. Erkeğin bedeni hala sıcaktı. Kalp masajı ve suni teneffüs yaptık. Erkeğin kalbi atıyordu, sonrasında ambulansa hastanelere kaldırıldı" dedi.

"DAHA ÖNCE DE MAZGALIN İÇİNDEN DUMAN ÇIKMIŞTI"

Özel, "Böyle bir olay yaşanmasın isterdik. Daha önce de burada elektrik kaçağı gibi bir şey olmuştu. Neden kaynaklandığını bilmiyorum ama daha önce de mazgalın içinden duman çıkmıştı. O zaman elektrik şirketi yetkilileri gelip, kontrol etmişlerdi. Bir problem olmadığını söylediler, bakımlarını yaptılar. Şu an aynı olay tekrar yaşandı ve iki kişinin canına mal oldu. Allah rahmet eylesin. Ailelere sabır dileriz" diye konuştu.

"SON 6 AYDIR HERHANGİ BİR ŞİKAYET KAYDI YOK"

Gdz Elektrik'ten olayla ilgili yapılan açıklamada, "Biz de ilgili mercilerin olayı ivedilikle aydınlatmasına yardımcı olmak adına her türlü desteği sunmayı sürdürüyoruz. Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır. Araştırmaların devamında bilirkişi raporunu takiben olayın aydınlatılacağına olan inancımızı belirtirken tüm desteğimizle, en şeffaf şekilde ilgili mercilerin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kaybından derin üzüntü duyduğumuz İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'e Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.