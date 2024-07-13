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İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

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İzmir'de su biriken yoldan karşıya geçerken kaçak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettiği dakikalara ait görüntüler ortaya çıktı. İkilinin birbirini tanımadığı ve ilk önce Deniz'in akıma kapılarak hayatını kaybettiği, Öktemay'ın ise onu kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

Su biriken yoldan geçerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişinin, son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetti. Olayı anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Özge Ceren Deniz'in karşıdan karşıya geçmek isterken mazgala takılarak düştüğü, bu sırada İnanç Öktemay'ın yardım etmek isterken akıma kapıldığı görülüyor.

Öte yandan; Özge Ceren Deniz'in Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi olduğu, aynı olayda hayatını kaybeden İnanç Öktemay ile birbirlerini tanımadıkları öğrenildi.

"BAHÇE HORTUMUNU AYAĞINA DOLADIM, SUDAN ÇIKARTTIM"

Akıma kapılan iki kişiye ilk müdahaleyi yapan mahallelilerden Nurullah Özel (30), "Otoparkta oturuyordum. Yoldan sesler geldi. Seslere doğru gittim. Ayağımda terlikler vardı. Biri suda elektrik akımı olduğunu söyledi. Eve gidip çizmelerimi giydim, elime de bir sopa alıp müdahale ettim. Düşüncem, eğer elektrik akımına kapıldılarsa sopayı uzatıp onları sudan çıkartmaktı. Ama gittiğimde ikisinin de bilinçleri kapalıydı. Tekrar eve koştum. Çekpası ve bahçe hortumunu aldım. İlk başta kızın ayağını kaldırarak, bahçe hortumunu ayağına doladım ve kızı sudan dışarıya çıkardım. Aynı şekilde aynı müdahaleyi erkeğe de yaptık. Ama çıkarttığımızda, nabzını kontrol ettiğimizde kızın bedeni soğuktu. Büyük ihtimalle çoktan hayatını kaybetmişti. Erkeğin bedeni hala sıcaktı. Kalp masajı ve suni teneffüs yaptık. Erkeğin kalbi atıyordu, sonrasında ambulansa hastanelere kaldırıldı" dedi.

Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı

"DAHA ÖNCE DE MAZGALIN İÇİNDEN DUMAN ÇIKMIŞTI"

Özel, "Böyle bir olay yaşanmasın isterdik. Daha önce de burada elektrik kaçağı gibi bir şey olmuştu. Neden kaynaklandığını bilmiyorum ama daha önce de mazgalın içinden duman çıkmıştı. O zaman elektrik şirketi yetkilileri gelip, kontrol etmişlerdi. Bir problem olmadığını söylediler, bakımlarını yaptılar. Şu an aynı olay tekrar yaşandı ve iki kişinin canına mal oldu. Allah rahmet eylesin. Ailelere sabır dileriz" diye konuştu.

Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı

"SON 6 AYDIR HERHANGİ BİR ŞİKAYET KAYDI YOK"

Gdz Elektrik'ten olayla ilgili yapılan açıklamada, "Biz de ilgili mercilerin olayı ivedilikle aydınlatmasına yardımcı olmak adına her türlü desteği sunmayı sürdürüyoruz. Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır. Araştırmaların devamında bilirkişi raporunu takiben olayın aydınlatılacağına olan inancımızı belirtirken tüm desteğimizle, en şeffaf şekilde ilgili mercilerin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kaybından derin üzüntü duyduğumuz İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'e Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ceren Deniz Konak İzmir 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (19)

Cafer KILIÇ:

Kimin nerde ne zaman öleceği beli değil ölenlere Allah Rahmet eylesin ailesine sabırlar versin

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yanıtYanıtla
Mert Kafkas Sahin:

Yahu git isine be adam. Kabloyu kapatmadan bırakmışlar pisi pisine oldu insanlar. Sen de olebilirdin. İhmal ile olum katliamdir cinayettir

yanıt4
yanıt2
Hüdavendigarlı 16:

İzmir belediyesi neden çalışmıyor neden

17
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Bülent Türkmen:

Elektriğin belediyeyle ne alakası var. Elektrik şirketinin sorumluluğu tamamen

yanıt8
yanıt4
Murat Kılıç:

Ne kadar cahil bir milletiz. Oradaki esnafın hiç birinde bir sopa süpürge tahta falan yokmuydu. Uzatıp çarpılan kişileri ordan uzaklaştıracak. Emin olun yaşayabilirlerdi.

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yanıtYanıtla
umut mergen:

ADAM ANLAYAMADI ELEKTIRIKTEN GITTIĞINI SEN ANLIYON KALP KIRIZI YADA TANSIYONU DÜŞTÜ ZANNETTI ADAM

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Murat Kılıç:

Sonradan gelenler elektrik kaçağı olduğunu anlayıp kaçıyorlar. Görüntülerde yeterince yaklaşma imkanıda var. Tahta bir sopayla çok rahat müdahale edilebilirdi.

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FLOZOF:

Bu nasıl bir ölüm Kafayı yememek elde değil. Bu Özelleşen kamu kurumlarını denetleyen kimse yok mu? Bir işi de doğru yapan yok mu? İçim acıdı be Elektirik şirketiymiş Ne şirket ama vayy be

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Yilmaz Dogan:

tahta sopa da mı bulamadım çekmek için

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Martin Sikertel:

Tahta sopa ile yede yatan insanı nasıl, ne şekilde çekeceksin ne olursun bir anlat hadi.

yanıt3
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