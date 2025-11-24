Haberler

İkbal Uzuner'in Mezarı Başında Uygunsuz Hareketler: Tutuklamalar ve İfadeler

Güncelleme:
Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan 3 kişinin ifadesi ortaya çıktı. Ö.E. isimli çocuk, "Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar" derken, diğer şahıs ise, "Videom üzerinde yapay zekayla oynama yapıp cinsel gözüksün diye paylaşmışlar" ifadelerini kullandı.

Fatih'te, Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunan 3 kişi tutuklandı.

Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmış, olayla ilgili 3 suça sürüklenen çocuk tespit edilmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmışlardı.
"Sadece video çektim, zarar vermedim"
Öte yandan suça sürüklenen çocukların Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Y.A. ifadesinde, çok pişman olduğunu söyleyerek, "Buralara geleceğini bilmiyordum. Sadece video çektim, zarar vermedim. Video yayılınca linçlendim ve videoyu sildim. Hesapları da kapattım. Pişmanım" dedi.
"Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar"
Suça sürüklenen çocuk Ö.E. ise ifadesinde, "Ben kesinlikle mezara zarar vermedim, sadece suladım. Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar, İkbal'in mezarını arkadaşlarımız sosyal medyada görmüşler, 'gidelim mi' dediler gittik. Pişmanım." şeklinde konuştu.
"Videom üzerinde yapay zekayla oynama yapıp cinsel gözüksün diye paylaşmışlar"
Ö.D. ise ifadesinde mezara zarar vermediğini belirterek, "Videoyu çeken kişi hakaret etmiş olabilir, ben hiç hakaret etmedim. Sadece mezar taşını tuttum. Videom üzerinde yapay zekayla oynama yapıp cinsel gözüksün diye paylaşmışlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

