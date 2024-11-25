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'İhbar eden personel sürgün edildi' denilmişti: Kırşehir'deki yolsuzluk iddiasının perde arkası

'İhbar eden personel sürgün edildi' denilmişti: Kırşehir'deki yolsuzluk iddiasının perde arkası
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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Palyatif Servisinde yolsuzluk yapıldığını ihbar ettiği için sürgün edildiği iddia edilen personelin aslında 'amirlere hakaret etme' gerekçesiyle görev yerinin değiştirildiği belirtildi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Palyatif Servisinde yolsuzluk yapıldığı, yolsuzluğu CİMER'e şikayet eden personelin sürgün edildiği yönündeki iddialar basında yer aldı.

GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENİ 'İHBAR' DEĞİL

Medya Ankara'nın haberine göre, söz konusu personel 2020 yılından itibaren 3 ayrı soruşturma geçirdi ve son olarak amirlerine hakaret ettiği gerekçesiyle Valilik tarafından Kaman ilçesinde görevlendirildi.

2020 yılında görev yaptığı kurum hakkında sosyal medya aracılığı ile gerçeği yansıtmayan asılsız haber yapma suçundan ceza aldığı belirtilen personel H.K., 2022 yılında da iş arkadaşlarına hakaret etme suçundan ceza aldı.

H.K. 2022 yılında amirine hakaret iddiası ile yapılan soruşturma sonucunda yazılı olarak uyarılırken; 2024 yılının Eylül ayında ise hastane müdürü ve müdür yardımcısına karşı hakaret ve tehdit iddiası ile hakkında soruşturma başlatılan H.K., 3 yevmiye kesme cezası verildi ve görev yeri değiştirildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarırasim şimşir:

Ne diyeceklerdi bizi ihbar ettiğinden ötürü yerinin değişmesi uygun görülmüştür mü diyecekledi bi kılıf bulmuşlar işte

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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Doğrudur. Çalışan ve dürüst olan kişiler her zaman haksızdır. Çünkü Patara plajındaki bekçi, kum çalan malum partinin ilçe başkanını uyardı ve cumhurbaşkanı gelse tutanağı tutacağım dediği için görevden alındı. Cumhurbaşkanına hakaretten dava açıldı. Kaymakam, ilçe başkanını tuttu. Velhasıl ülkede namuslu kalmak suçlu olmak demek. Adamlarının döner çarkına çomak sokmayın ki çalabildikleri kadar çalsınlar. Değilse ya fetöcü ya da bir şekilde soruşturma açarlar görevden alırlar..

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