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Iğdır'da Yatılı Öğrenciler Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Iğdır'da Yatılı Öğrenciler Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
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Iğdır'da Nene Hatun Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yatılı olarak eğitim gören 25 öğrenci, akşam yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Okulda yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Iğdır'da yatılı 25 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Merkez Özgür Mahallesi'ndeki Nene Hatun Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yatılı eğitim gören öğrenciler dün akşam yemek yedikten sonra rahatsızlandı. Öğrenciler gece yarısı durumu sorumlu öğretmene bildirdi. Sabah saatlerinde okul yönetimi tarafından çağrılan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler, burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Öğrencilerden Fatma Koca dün akşam yemekte kıymalı yemek yediklerini belirterek, "Yemeklerden dolayı zehirlendik. Yemekleri yağlı ve soğuktu. Dün akşam saat 17.00'da yemek yedik. Gece saat 3-4 gibi öğrenciler öğretmenin yanına gitti. Sabah ambulanslar geldi. Şimdi de buradayız" dedi.

Öğrenciler hastane sonrası çocuk şubeye gönderildiler. Okulda yaşanan gıda zehirlenmesi iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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