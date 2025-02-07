İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster

Erdoğan'ın "Ekrem efendi" diye başlayan çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt
Hrant Dink davasında 9 sanığa müebbet hapis

Hrant Dink davasında sanıklara ceza yağdı
Suriye Savunma Bakanı: Rus üsleri ülkeye fayda sağlarsa kalabilir

Suriye, Putin'in en çok merak ettiği soruya yanıt verdi: Kalabilirler
Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'i küplere bindirecek "ihanet" suçlaması

Iğdır'da Umuma Açık İşletmelere Asayiş Uygulaması

Iğdır'da Umuma Açık İşletmelere Asayiş Uygulaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, umuma açık işletmelere yönelik yaptığı asayiş uygulamasında 711 şahıs ve 36 aracı sorguladı. Araması olan bir kişi kahvehanede yakalanırken, ruhsat eksikliği olan kıraathanelere de ceza kesildi.

Iğdır'da Emniyet Müdürlüğü umuma açık işletmelere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, araması olan bir kişi kahvehanede yakalandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık işletmelere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Gerçekleşen uygulamada 711 şahıs ve 36 araç sorgulandı. Kontrol edilen 6 araç ve araç şoförüne sürücü belgesiz araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, aykırı ışık takmak, yetersiz ehliyetle araç kullanmak maddelerinden işlem yapıldı. Ayrıca 49 kıraathane kontrol edildi. Kontrolde 15 kraathaneye ruhsat ibraz edememesi ve 11 kıraathaneye 1774 SKM'den (Kimlik Bildirme Kanunu) gerekli tutanaklar tanzim edildi. Uygulamada yoklama kaçağı 10 şahsa gerekli tebliğler yapıldı. 1 şahsa delici alet bulundurması sebebiyle 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Hükümlü veya tutuklunun kaçması, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, iş yeri ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından 24 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. isimli şahıs tutuklanarak Iğdır Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
img

"Türkiye'de 14 aktif yanardağ var" diyerek o bölgeye dikkat çekti
img

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor
Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Gelişiyle gidişi bir oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.