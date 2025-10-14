Haberler

Iğdır'da Muhabir Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Iğdır muhabiri Sebahattin Yum, 'Valiye şemsiye var, gazilere yok' haberi nedeniyle gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır muhabiri Sebahattin Yum, yaptığı bir haberlerden dolayı gözaltına alındı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan muhabir Sebahattin Yum'un, geçtiğimiz günlerde Iğdır'da düzenlenen gaziler günü etkinliğinde yaptığı "Valiye şemsiye var, gazilere yok" haberi gündem olmuştu. - IĞDIR

