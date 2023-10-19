İETT Şoförüne Baltalı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

FATİH'te İETT şoförü Abdullah Kanşıray'a baltayla saldıran şüpheli B.Ç., yakalandı. B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 10: 30 sıralarında Millet Caddesi'nde meydana geldi. Başakşehir-Taksim seferini yapan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü Abdullah Kanşıray, Çapa durağında yolcu indirdiği sırada 54 B 7882 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Işıklarda duran hafif ticari aracın sürücüsü araçtan inerek Kanşıray'a saldırdı. Yumruklu kavganın ardından aracına yönelen saldırgan, araçtan aldığı baltayla Kanşıray'a saldırmaya devam etti. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son bulurken saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Baltalı saldırıda kendisini korumaya çalışan şoför Kanşıray ise elinden yaralandı. Seferini yaralı şekilde tamamlayan İETT şoförü önce Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Ardından karakola giden Abdullah Kanşıray, saldırgandan şikayetçi oldu.

Olayın ardından polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda B.Ç. olduğu belirlenen şüpheli polis ekiplerince aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün 'Kasten yaralama ve hakaret' suçundan adliyeye sevk edildi.