Başakşehir'de kaybolan çocuk İETT şoförünün dikkatiyle ailesine kavuştu

Başakşehir'de annesinin yanından ayrılarak kaybolan 7 yaşındaki çocuk, bir İETT otobüsüne bindi. Şoförün dikkati sayesinde çocuk, ailesine güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir markette annesinin yanından ayrılarak kaybolan ve bir İETT otobüsüne binen 7 yaşındaki çocuk, şoförün dikkati ve ilgisi sayesinde ailesine kavuştu.

Olay, 12 Mayıs 2026 günü Başakşehir ilçesinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi ile evinden çıkan ve bir markette alışveriş esnasında iken annesinin yanından ayrılarak dışarı çıkan 7 yaşındaki S.K., marketin önündeki duraktan diğer yolcuların arasında İETT otobüsüne bindi. Durumu bir süre sonra fark eden İETT şoförü Veysi Karataş, otobüsü güvenli bir alana park etti.

Şoför durumu daha sonra İETT Filo Yönetim Merkezi ile emniyet birimlerine bildirdi. Seferini tamamlayan ve otobüsü park ettikten sonra çocukla yakından ilgilenen Karataş, çocuğun cebinde bulunan akıllı saat yardımıyla annesine ulaşarak çocuğun otobüste ve güvende olduğunu haber verdi. Bu sayede, 7 yaşındaki S.K. otobüse ilk bindiği yerden 16 durak sonra Organize Sanayi Sitesi 1 durağında ailesine teslim edildi.

Çocuğunun otobüslere aşırı ilgisi olduğu için sık sık otobüslere binmeye çalıştığını söyleyen anne Seda Coşkun, olayın ertesi günü İETT'nin Fenertepe peronuna gelerek İETT kaptanına ve İETT yetkililerine gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. - İSTANBUL

