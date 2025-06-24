İETT Otobüsünde Yangın: Vatandaşlar Müdahale Etti

İETT Otobüsünde Yangın: Vatandaşlar Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Vatandaşların yangın tüpleriyle müdahale ettiği olayda, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Sultangazi'de seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmı alev aldı. Vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalınca, yangın, beton mikseri ile söndürülmeye çalışıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürülürken, vatandaşların yaptığı müdahale anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametine seyir halinde olan 34 TP 2125 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti

Motor kısmından yükselen alevlere çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. O esnada oradan geçen beton mikseri sürücüsü, yanan otobüsün yanında durarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Otobüs yangınında can kaybı ve yaralanma olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra 'Kaçındık' dedi

İsrail uçaklarına havada manevra yaptıran görüşme! Tek sözü yetti
Trump, 'İran'da rejim değişikliği' konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur

Trump, İran konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler

Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını fırçayla dövdüler
İran'da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti

İşte İsrail saldırılarının İran bilançosu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı

Şota Arveladze 10 yıl sonra Süper Lig ekibine geri döndü
MasterChef'te hijyen krizi!

MasterChef'te şok anlar! Tabağından çıkan cisim herkesi şaşırttı
İsrail ateşkese rağmen Tahran'ı vurdu

Uyarılar fayda etmedi! Başkentte 2 büyük patlama
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
MSB'den bedelli askerlik uyarısı! Ücretin güncelleme tarihi belli oldu

MSB'den bedelli askerlik uyarısı! Ücretin güncelleme tarihi belli oldu
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber

Kanserle savaşan ünlü isimden yeni haber
41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi

41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.