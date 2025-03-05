İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye'ye döner dönmez tutuklanacak

Türk televizyonunun en çok izlenen programlarından biri olan Survivor 2025'in "All-Star" kadrosuna, daha önce 2019 ve 2022 yıllarında yarışan Hikmet Tuğsuz da dahil oldu. Yarışmaya sonradan katılan Hikmet Tuğsuz hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tuğsuz'un 27 Haziran 2016'da karıştığı iki ayrı yaralama suçundan toplam 12 yıl 16 ay hapis cezası aldığı, cezasının onanmasının ardından 31 Temmuz 2023'te cezaevine girdiği ortaya çıktı.

DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANDI

Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen Tuğsuz'un bu sefer de dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarına karıştığı belirlendi. Buna göre Tuğsuz'un geçen yıl Nisan ayında Antalya'da 45 milyon lira değerindeki bir villayı dolandırıcılık yöntemiyle ele geçirdiği iddia edildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Villanın sahibi Julia Ç'nin noter vekaletnamesi alınarak satışının gerçekleştirildiği ve Tuğsuz'un bu olayla doğrudan bağlantılı olduğu belirlendi. Ayrıca Tuğsuz'un 20 Temmuz 2023'te Bayram D. isimli bir kişiyi sopayla darp ettiği ve hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan iddianame hazırlandığı öğrenildi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Denetimli serbestlik sırasında iki ayrı suça daha karışan Tuğsuz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarıldı. Yarışma için Dominik Cumhuriyetine giden Tuğsuz, Türkiye'ye döndüğü gibi tutuklanacak.