Özel harekat ve komandolardan nefes kesen operasyon! 2 terörist böyle etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Özalp kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, "J-SİHA ve PİHA destekli, JÖH, PÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Ütgm. Harun Parlak operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." dedi.

Van'da düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Haberi duyuran ve operasyon görüntülerini paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

"GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM"

Yerlikaya'nın paylaşımının tamamında şu ifadeler yer aldı: "2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Van Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımızın yaptığı istihbarat çalışması sonucu; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımız ve Van Emniyet Müdürlüğümüz sevk ve idaresinde, J-SİHA ve PİHA destekli, JÖH, PÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Ütgm. Harun Parlak operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizlerle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."