6 ilde Kalkan 16 operasyonu! 19 göçmen kaçakçısı ve 173 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçmenlere yönelik Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen "KALKAN-16 operasyonunu duyurdu. Operasyonda yakalanan 19 göçmen kaçakçısından 7'si tutuklandı.
7 GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI
Bakan Yerlikaya, operasyonla bilgileri verdiği sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde;
MUĞLA:
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda;
15 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 7'si tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
ÇOK MİKTARDA PARAYA EL KONULDU
BURSA:
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda;
4 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Operasyonlar sonucu: Çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu."