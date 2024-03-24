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6 ilde Kalkan 16 operasyonu! 19 göçmen kaçakçısı ve 173 düzensiz göçmen yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçmenlere yönelik Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen "KALKAN-16 operasyonunu duyurdu. Operasyonda yakalanan 19 göçmen kaçakçısından 7'si tutuklandı.

7 GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya, operasyonla bilgileri verdiği sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde;

MUĞLA:

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda;

15 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 7'si tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

ÇOK MİKTARDA PARAYA EL KONULDU

BURSA:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda;

4 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Operasyonlar sonucu: Çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Bursa Muğla Suç Operasyon 3.Sayfa Haberler

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