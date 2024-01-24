Üye Girişi
Haberler

Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İstanbul ve Mersin merkezli çok sayıda şehirde düzenlenen iki ayrı dolandırıcılık operasyonunda toplam 56 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şahısların; İdolFX, HunFx, RukaFX, SirusFX, ArosFx, Skybitpro ve Hit Capital adı altında 7 farklı firma üzerinden vatandaşlarla irtibat kurup kişileri dolandırdıklarını açıkladı.

İstanbul ve Mersin olmak üzere 2 ayrı merkezli Sibergöz-17 operasyonlarında 15 ilde toplam 56 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda toplam 28 milyon 640 bin TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"2 Ayrı Merkezli olarak düzenlenen SİBERGÖZ-17 Operasyonları Kapsamında;

  • Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik İSTANBUL merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli;
  • Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik MERSİN merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüpheli yakalandı.

7 FİRMA ÜZERİNDEN İRTİBAT KURUP DOLANDIRMIŞLAR

Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaları sonucu İstanbul merkezli İzmir, Antalya, Yalova, Balıkesir, Mersin, Ankara, Kocaeli, Siirt ve Tekirdağ'da düzenlenen "SİBERGÖZ-17" operasyonlarında Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin;

  • İdolFX, HunFx, RukaFX, SirusFX, ArosFx, Skybitpro ve Hit Capital adı altında 7 farklı firma üzerinden vatandaşlarla irtibat kurarak "Forex Yatırımı Vaadiyle Yüksek Kazanç" elde edeceklerini söyleyerek kişileri dolandırdıkları,
  • Dolandırdıkları kişilerden 211.500 dolar haksız kazanç sağladıkları ve şüphelilerin banka hesap analizleri ve dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise yaklaşık 28 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sibergöz-17 operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı

56 KİŞİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Mersin, Mardin, Adana, Antalya, İzmir, Samsun, Ağrı ve Malatya'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-17" operasyonlarında şüphelilerin;

  • Oltalama (Phishing) siteleri aracılığıyla ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden "Yüksek Kazanç Vaadi" ile Bahis Kuponu reklamı yaparak vatandaşlarla iletişime geçtikleri ve
  • Vatandaşlardan para talep etmek suretiyle toplam 640.000 TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale ve 39 bin TL'ye el konuldu.
  • İstanbul ve Mersin olmak üzere 2 Ayrı Merkezli Sibergöz-17 operasyonlarında 15 ilde toplam 56 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda toplam 28 Milyon 640 bin TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. SİBER SUÇLARLA MÜCADELEMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı İstanbul Mersin Yakalama Operasyon 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Bu akşam hangi maçlar var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün maçlar hangi kanalda, saat kaçta? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Bu akşam hangi diziler var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Resmi Gazete bugün (24 Ocak) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Oscar adayları açıklandı! 2024 Oscar adayları kimler oldu? 24 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Ocak 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 24 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! AK Parti Şereflikoçhisar adayı kim oldu? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Memiş Çelik kimdir? AK Parti Yenimahalle adayı kim oldu? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan kimdir?
1000

Yorumlar (2)

balabey aziz:

Soylu utansın

8
0
yanıtYanıtla
Mücahid Glsri:

Bakan dediğin böyle olur sanırım

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title