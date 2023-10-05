İstanbul'da büyük narkotik operasyonu! 25 ilçe didik didik edildi, 104 torbacı yakalandı

İstanbul'un 25 ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 104 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucular ele geçirilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'daki 25 ilçede zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

"MÜCADELE AMANSIZCA DEVAM EDECEK"

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek.

104 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri başta olmak ilçeleri 25 ilçede hedeflenen 104 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda; 3,5 kg bonzai, çeşitli miktarlarda, metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi. 104 şahsın tamamı yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

İşte o açıklama: