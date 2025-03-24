İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Gösteriler Hakkında Açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son gösterilerde 123 polisin yaralandığını ve çeşitli tehlikeli maddelerin ele geçirildiğini açıkladı. Kamu güvenliğini tehdit edenlere karşı yasal işlemlerin sürdüğünü belirtti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren, halkımızın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa