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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) Mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve...

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) Mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların İmha Edilmesine Yönelik Gerçekleştirilen 'KAHRAMANLAR' Operasyonunda 12 ilde 42 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi"