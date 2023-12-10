Bakan Yerlikaya: "12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 78 mağara ve sığınak imha edildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde gerçekleştirilen "Kahramanlar-33" operasyonlarında teröristlere ait 78 barınma alanının imha edildiğini, çok sayıda anti-tank, obüs ve top mühimmatı ile tanksavar silahının ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde gerçekleştirilen "Kahramanlar-33" operasyonlarında teröristlere ait 78 barınma alanının imha edildiğini, çok sayıda anti-tank, obüs ve top mühimmatı ile tanksavar silahının ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-33' operasyonlarında barınma alanı imha edilerek çok sayıda anti-tank, obüs ve top mühimmatı ile tanksavar silahı ele geçirildi" dedi.

Yerlikaya, açıklamasının devamında "Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Hakkari, Bingöl, Bitlis, Van, Ağrı, Erzurum ve Gümüşhane'de Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığının koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando, Güvenlik Korucuları ve J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-33 operasyonu düzenlendi. Pervari, Şırnak-Merkez, Hakkari-Merkez, Şemdinli, Yüksekova, Güçlükonak, Beytüşşebap, Lice, Hozat, Nusaybin, Dargeçit, Merkez, Tatvan, Hizan, Gevaş, Şenkaya, Doğubayazıt, Kürtün ilçeleri kırsalı ile Sözde Bali Ana Barınma Alanı, Gabar ve Cudi Dağında düzenlenen Kahramanlar-33 operasyonları neticesinde; 29 adet roketatar anti-tank mühimmatı, 5 adet obüs mühimmatı, 1 adet 155 mm'lik top mühimmatı, 1 adet AT-4 tanksavar, 1 adet RPG-7 roketatar, 120 kg bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat patlayıcı madde ele geçirildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA