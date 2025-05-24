İçişleri Bakanı Yerlikaya, 3 Uluslararası Suçluyu Ülkeye İade Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 3 Uluslararası Suçluyu Ülkeye İade Etti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bültenle aranan 3 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Bu kabine döneminde toplamda 337 suçlunun ülkeye getirilmesi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahısların yakalanarak ülkeye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırmızı Bültenle aranan 3 suçluyu daha, ülkeye getirdiklerini belirterek," Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 337 suçlunun ülkemize iadesini sağladık" dedi.

" Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" diyen Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. isimli şahıs Almanya'da, "Reşit Olmayan Kişiye Cinsel Saldırı" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.D.Ç. isimli şahıs Hırvatistan'da, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etmek" suçundan ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahıs Almanya'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar."

Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarını Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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