İçişleri Bakanı Çiftçi, uyarı verilen illerde 9 bin 588 ihbar alındığını açıkladı

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Uyarı verilen illerimizde toplam 9 bin 588 ihbar alınmış olup bu ihbarların 8 bin 815'i İstanbul'dan gerçekleşmiştir. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ve doğrulaması yapılan 6 bin 728 vakaya ekiplerimizce ivedilikle müdahale edilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı