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İçişleri Bakanı Çiftçi, uyarı verilen illerde 9 bin 588 ihbar alındığını açıkladı

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İçişleri Bakanı Çiftçi, uyarı verilen illerde toplam 9 bin 588 ihbar alındığını, bunların 8 bin 815'inin İstanbul'dan geldiğini açıkladı. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ve doğrulaması yapılan 6 bin 728 vakaya ekiplerin ivedilikle müdahale ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Uyarı verilen illerimizde toplam 9 bin 588 ihbar alınmış olup bu ihbarların 8 bin 815'i İstanbul'dan gerçekleşmiştir. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ve doğrulaması yapılan 6 bin 728 vakaya ekiplerimizce ivedilikle müdahale edilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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