İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Yalova'da DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit oldu, 8 polisimiz ve 1 bekçimiz yaralandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını bildirdi. Operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, ölü olarak ele geçirilen 6 teröristin ise Türk vatandaşı olduğunu aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlıkta yer alan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde, (GAMER) Yalova'da emniyet güçleri ile DEAŞ terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Çatışmada Türk vatandaşı olan 6 terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Son bir ay içerisinde, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır. Bu kararlılığın bir devamı olarak; bu sabah, 15 ilimizde, 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02.00'da Yalova'da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak'ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ'lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40'da tamamlanmıştır.

"Terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir"

Terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, "İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir. Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakarlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum" dedi. - ANKARA