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Bakanlık, ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını verdi! Rakam Özdağ'ı tatmin etmeyecek

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yardımcısı Çataklı, şu ana kadar 521 bin 39 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü dile getirdi. Çataklı'nın bu açıklamasının ardından gözler, mültecilerle ilgili yaptığı çıkışlarla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çevrildi. Özdağ'ın bu rakama nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, hem terörle mücadele hem de mülteci konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı hakkında bilgi veren Bakan Yardımcısı Çataklı, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39'a ulaşmıştır" dedi. Çataklı'nın verdiği rakamların ardından gözler, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a çevrildi. Suriyeli mültecilerle ilgili sık sık çıkışta bulunan Özdağ'ın rakama nasıl tepki vereceği merak edilmeye başlandı.

Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde: "Ağustos ayı içerisinde PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9'u büyük, 29'u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 Operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 858 operasyon yapılmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı şu anda 521 bin 39

Bu operasyonlarda aralarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16'sı ölü, 60'ı sağ, 14'ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 77'si PKK/KCK, 13'ü DEAŞ terör örgütü mensubudur. PKK ile mücadelede biz artık belli bölgelerde kalan son teröristleri kovalıyoruz.

Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593'ü PKK/KCK, 554'ü FETÖ, 149'u DEAŞ, 75'i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerden 131'i PKK/KCK, 139'u FETÖ, 27'si DEAŞ, 13'ü sol terör örgütleri mensubu olmak 310'u ise tutuklanmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı şu anda 521 bin 39

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39'a ulaşmıştır. Bugün itibariyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 654 bin 866 kişidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Fatih Tirki:

Hepsi 2 şer 3 er çocuk doğurdu, rakamları 10 milyonu bulur yakında . 500.000 i gitse ne olur..

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ARSLAN HAN:

Gidip gelenlerin sadece gisen tarafıdır o. Giren sayısını da versinler bakalım

Cevap Yaz 3 10 Yayından Kaldır
Volkan Bedir:

yalan her tarafta bakıyorum hiç azalma yok tam tersi çoğalma var bakan bakmamiş bence iyice az kaldı seçime hele bir gelsin bakarız çaresine

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