Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Konya'da yeni yılda emniyet ve jandarma personeli ile bir araya geldi

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Konya'da yeni yılda emniyet ve jandarma personeli ile bir araya geldi İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yılbaşı denetimlerinde Konya'da uygulama noktalarında görev yapan emniyet ve jandarma personeli ile bir araya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Konya'da yeni yılda emniyet ve jandarma personeli ile bir araya geldi

KONYA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yılbaşı denetimlerinde Konya'da uygulama noktalarında görev yapan emniyet ve jandarma personeli ile bir araya geldi.

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından yılbaşı denetimlerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da denetimleri yerinde görmek ve uygulamalara katılmak üzere Konya'ya geldi. Bakan Yardımcısı Çataklı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından Konya-Ankara Karayolunda karşılandı. Çataklı, uygulama için görev alan emniyet ve jandarma personelinin yeni yılını kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - 3. Sayfa

İsmail Çataklı Jandarma Konya 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title