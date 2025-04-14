Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı

Bahçeli'den dikkat çeken "İmamoğlu" çıkışı: İvedilikle yapılmalı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor
26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan

İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı tutuklandı

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, Antalya'da konser sonrası oteline gitmek üzere bindiği taksinin şoförüyle ücret tartışması yaşadı. Tartışmanın kontrolden çıkarak kavgaya dönüşmesi üzerine, taksi şoförü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Tatlı ise polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son günlerde İbrahim Tatlıses ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Hüseyin Tatlı, önceki gün Antalya'da bulunan bir mekanda sahne aldı. Sahne konaklayacağı otele gitmek için taksiye binen Tatlı, taksi şoforuyla aralarında çıkan tartışma sonrası taksiciyi darp metti. Taksicinin ölüm tehlikesi olduğun için tuklandı Kısa bir süre önce ağabeyi İbrahim Tatlıses ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Hüseyin Tatlı, bu kez Antalya'da yaşadığı şok edici bir olayla basının gündemine oturdu. Geçtiğimiz hafta sonu Antalya'da verdiği konserin ardından şarkıcı, kendisi için çağrılan taksiyle kalacağı otele gitmek üzere yola çıktı. Ancak oteline vardığında, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taksici, mekan tarafından ödenmesi gereken ücreti Hüseyin Tatlı'dan talep etti. Aralarında başlayan ücret tartışması kısa sürede büyüdü ve küfürleşmeye kadar vardı. Hüseyin Tatlı, kendisini darp etmeye çalışan taksiciye karşılık verince, olay kontrolden çıktı. Aldığı darbe sonrası taksi şoförü yere düşerken yere düşen taksicinin arkadaşları ünlü şarkıcıya tekme ve yumruklarla saldırdı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Hüseyin Tatlı, üç kişinin saldırısına karşı kendini savunmaya çalışırken, darbenin etkisiyle yere düşerek ayağını ve serçe parmağını kırdı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı, tedavisinin tamamlanmasının ardından taksicinin şikâyeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Taksici, başına aldığı darbeler sonucu gece boyunca yoğun bakımda müşahede altına alındı.

TUTUKLANDI

Hüseyin Tatlı, taksicinin hayati riski olduğu gerekçesiyle emniyet müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ünlü şarkıcı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıJumanji:

Bunlar sanatçı mı Mafya mı??

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıenginkaya7:

Armut dibine düşermiş !!!

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

alkol olabilir ve ya kasıt yoksa ne, git mekandan iste parayı alamazssan adam verir sonra kaç lira yani 300-500 bin olsun

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Hüseyin Tatlı 20 gün kadar ceza yatar çıkar. Hayat kaldığın yerden devam eder.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübükzade:

Bi kaç güne Adli kontrol şartıyla serbest bırakılır

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

ibrahim tatlıses ile arası iyi olsaydı tutuklanırmıydı aceba

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.