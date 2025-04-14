İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı tutuklandı

Son günlerde İbrahim Tatlıses ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Hüseyin Tatlı, önceki gün Antalya'da bulunan bir mekanda sahne aldı. Sahne konaklayacağı otele gitmek için taksiye binen Tatlı, taksi şoforuyla aralarında çıkan tartışma sonrası taksiciyi darp metti. Taksicinin ölüm tehlikesi olduğun için tuklandı Kısa bir süre önce ağabeyi İbrahim Tatlıses ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Hüseyin Tatlı, bu kez Antalya'da yaşadığı şok edici bir olayla basının gündemine oturdu. Geçtiğimiz hafta sonu Antalya'da verdiği konserin ardından şarkıcı, kendisi için çağrılan taksiyle kalacağı otele gitmek üzere yola çıktı. Ancak oteline vardığında, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taksici, mekan tarafından ödenmesi gereken ücreti Hüseyin Tatlı'dan talep etti. Aralarında başlayan ücret tartışması kısa sürede büyüdü ve küfürleşmeye kadar vardı. Hüseyin Tatlı, kendisini darp etmeye çalışan taksiciye karşılık verince, olay kontrolden çıktı. Aldığı darbe sonrası taksi şoförü yere düşerken yere düşen taksicinin arkadaşları ünlü şarkıcıya tekme ve yumruklarla saldırdı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Hüseyin Tatlı, üç kişinin saldırısına karşı kendini savunmaya çalışırken, darbenin etkisiyle yere düşerek ayağını ve serçe parmağını kırdı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı, tedavisinin tamamlanmasının ardından taksicinin şikâyeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Taksici, başına aldığı darbeler sonucu gece boyunca yoğun bakımda müşahede altına alındı.

TUTUKLANDI

Hüseyin Tatlı, taksicinin hayati riski olduğu gerekçesiyle emniyet müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ünlü şarkıcı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.