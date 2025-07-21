İBB'ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı

İBB'ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik son operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan da yer aldı. Gözaltına alınan diğer 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan da yer aldığı 8 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltına alınan 17 zanlının savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

Şüphelilerden Ali Cüneyt Özdemir, Can Karataş, Cengiz Tosun, Deniz Erzincan, Erdinç Karataş, Mehmet Karataş, Murat Timuçin Altıer ve Taylan Çokyiğit tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 17 kişiden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan da yer aldı. Gözaltına alınan diğer 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller sonucu 18 şüpheli daha tespit edilmişti.

Haklarında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 17 zanlı yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'inin tutuklanması, 9'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması istenmişti.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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