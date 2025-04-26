İBB'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun'un eşi de gözaltında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci yolsuzluk operasyonunda 47 kişi gözaltına alındı. Üst düzey İBB yöneticilerinin bulunduğu listede, tutuklu Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya da yer aldı. İşte isim isim gözaltına alınanlar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
47 KİŞİ GÖZALTINDA, 6 KİŞİ ARANIYOR
Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar sürüyor. Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
Yeni soruşturma kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un gözaltına alındığı belirtildi. Eski CHP milletvekili Turan Aydoğan gözaltına alındı.
MURAT ONGUN'UN EŞİ DE GÖZALTINDA
Gözaltına alınanlar arasında, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya ve tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da var.
İŞTE İSİM İSİM GÖZALTINA ALINANLAR
- Zeynep Ayten
- Gözdem Ongun
- Turan Aydoğan
- Şafak Başa
- Adem Şanlısoy
- Elçin Karaoğlu
- Mehmet Şahin
- Onur Soytürk
- Erdinç Çolak
- Onur Aldı
- Hakan Karaköse
- Meral Çakır
- Dursun Balcıoğlu
- Kadriye Kasapoğlu
- Mete Mağden
- Cevat Kaya
- Rasim Kaya
- Melih Geçek
- Naim Erol Özgüner
- Yakup Öner
- Ali Rıza Akyüz
- Çağlar Türkmen
- Turgut Tuncay Önbilgin
- Arif Gürkan Alpay
- Murat Yazıcı
- Mehmet Çakılcıoğlu
- Serap Öbekci
- İhsan Yılmaz
- Ali Ayçiçek
- Fatih Özçelik
- Begüm Çelikdelen
- Engin Ulusoy
- Murat Selvi
- Nurten Uğursoy
- Ramazan Gülten
- Hülya Kırlıkova
- Yeşim Özay
- Oya Özinan
- Mustafa Kemal Özcengiz
- Onur Can Tekbaş
- Hakan Aplak
- Faik Özberk
- Gökhan Köseoğlu
- Metin Bal
- Nazan Başelli