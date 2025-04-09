İBB'den İnsan Kaçakçılığı iddiasına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İBB aracı ile insan kaçakçılığı" haberleri üzerine "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamu görev ve sorumluluğunun bilinciyle hareket etmekte; kamu kaynaklarının ve araçlarının amacı dışında kullanılmasına asla müsamaha göstermemektedir" açıklamasını yaptı.