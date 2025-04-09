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İBB'den İnsan Kaçakçılığı iddiasına yanıt

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son dönemde medyada yer alan 'İBB aracı ile insan kaçakçılığı' haberlerine sert bir açıklama ile yanıt verdi. Kamu görev ve sorumluluğunun bilincinde olduğunu belirten İBB, kamu kaynaklarının ve araçlarının amacı dışında kullanılmasına asla müsamaha göstermeyeceğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İBB aracı ile insan kaçakçılığı" haberleri üzerine "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamu görev ve sorumluluğunun bilinciyle hareket etmekte; kamu kaynaklarının ve araçlarının amacı dışında kullanılmasına asla müsamaha göstermemektedir" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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