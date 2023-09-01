İBB'den arıza iddialarına görüntülü yanıt! İstanbul'da metro merdivenlerine sabotaj kamerada

İstanbul'da metro merdivenlerinin sürekli olarak arızalandığı iddiası sıkça dile getirilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınladığı bir videoyla yaşanan sıkıntıların arıza değil sabotaj kaynaklı olduğunu gözler önüne serdi. Paylaşılan görüntülerde, iki kişinin Gayrettepe istasyonundaki yürüyen merdivenlerin düğmesine basarak kasıtlı olarak sistemi kapattığı anlar yer aldı.