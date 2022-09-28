Ian Kasırgası nedeniyle Florida açıklarında göçmen teknesi battı: 23 kayıp 3. Sayfa Haberleri Küba'nın ardından ABD'nin Florida eyaletini etkisi altına alan Ian Kasırgası nedeniyle içerisinde Kübalı göçmenlerin bulunduğu tekne Florida açıklarında battı. Küba'nın ardından ABD'nin Florida eyaletini etkisi altına alan Ian Kasırgası nedeniyle içerisinde Kübalı göçmenlerin bulunduğu tekne Florida açıklarında battı. ABD Sınır Devriyesi, 23 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Ian Kasırgası, Küba'nın ardından ABD'nin Florida eyaletini etkisi altına aldı. ABD Sınır Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle içerisinde Kübalı göçmenlerin bulunduğu teknenin Florida açıklarında battığı aktarılarak, 23 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Açıklamada, ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin kayıp 23 kişi için arama-kurtarma operasyonu başlattığı ifade edildi. ABD Sınır Devriyesinde görevli Ajan Walter Slosar yaptığı açıklamada, teknede bulunan 4 Kübalı göçmenin kötü hava koşulları nedeniyle teknelerinin batmasının ardından kıyıya yüzerek geldiğini belirtti. Kübalı göçmenlerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. - FLORIDA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tam Gemi Şok Denemeleri Florida Küba 3. Sayfa Haberler

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