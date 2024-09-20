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Cemaatine sohbet veren hocadan akıl almaz cennet tanımı

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Son dönemde din istismarcılarının sayısının artmasıyla birlikte sosyal medyada yayımlanan skandal içerikler dikkat çekiyor. Son olarak, Suriyeli olduğu iddia edilen ve isminin Muhammed Bütün olduğu öğrenilen şahıs, akıl almaz açıklamalarda bulundu. Bütün, cemaatine cennette 4 milyon 900 bin hurinin beklediğini iddia etti. Ayrıca, daha önce Kur'an kursu ve tekke açmak için 1000 TL'lik bir yardım kampanyası başlattığı öğrenildi.

Son dönemlerde din üzerinden birçok kişiyi kandıran ve yanlış vaatlerde bulunan hocaların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolarla kullanıcıları etkileyen sahte hocalar, toplum için büyük bir tehlike oluşturuyor.

CENNETİ CİNSELLİK ÜZERİNDEN PAZARLADI

Sahte hoca furyasına gün geçtikçe yenileri ekleniyor. Son olarak isminin Muhammed Bütün olduğu öğrenilen şahıs, akıl almaz açıklamalarda bulundu. Cemaatine sohbet veren Bütün, cenneti cinsellikle pazarlamaya çalıştı. Cennete gelecek hurilere dikkat çeken Bütün, "Her köşkün 70.000 odası olacak, ama böyle 3 artı bir değil, 70.000 odası olacak. Her odada da aynı şekilde 70.000 çadır var. Her çadırın içinde de bir huri var, hepsi de seni bekliyor. 4 milyon 900 bin huri." açıklamalarını dinleyenler kulaklarına inanamadı.

DAHA ÖNCE DE DİN ÜZERİNDEN PARA TOPLAMIŞ

Skandal açıklamalarda bulunan ve Suriyeli olduğu iddia edilen şahsın, geçtiğimiz günlerde Kur'an kursu ve tekke olarak faaliyet gösterecek bir medrese için 'hisse bedelini' 1000 TL olarak belirleyerek yardım kampanyası başlattığı ortaya çıktı.

Cemaatine sohbet veren hocadan akıl almaz cennet tanımı
Kaynak: Haberler.com / Ebrar Ünaldı - 3.Sayfa

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Yorumlar (11)

MÜCAHİD:

Cennette huriler ve gılmanlar olduğu bilinen bir şey Kuranda yazıyor, ne olmuş bunu söylemek suç mu? Sayısal olarak az bile söylemiş olabilir neticede, cennet ehli herkes cinsellik manasında tatmin olacak. Ama hakiki müminler cennet için değil cennetin sahibi için yani Allah rızası için ibadet edip takvalı yaşarlar. Herkes aynı seviyede olamaz.

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Xeyati 2:

İslam dini bu değil islamda sadece Kuran'da yazılanlar gerçektir.bunlarin hiç biri Kuran'da yok bu ve bunun gibi adamlar sahtakardir.

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İnsan Doktoru:

İnsanları sapıklığa özendirmek bu. Güzel biryer dersin. Gittiğinde görür zaten. Fantezi yapmaya gerek var mı? Sayıları da münasip bir yerinden uydurmuş gibi.

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Real:

Hurafe reis sonunda haberlere çıktı ahahaha

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Halit:

dünya ile ahiret kıyaslanmaz hiç bir şeyi benzemez

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velı yun:

ileri zekalı bir yetme

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İlyas GÜNEŞ:

Bu tür şarlatanlara nasıl itibar ediyorlar Allah akıl fikir versin. Kutsal dinimiz ve degerlerimiz ile ilgili devlet bir kanun ya da bir yönetmelik çıkartması gerekir. Dinimizi her önüne gelen kendi menfaatleri uğruna kullanmaması gerekir.

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Rıdvan Demir:

Ule hayat ??????

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Doğuş:

Sanırsınki karaköyden bahsediyor

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Can:

Biri bunlara kameralara konuşmak çok günah demesi lazım. Piyano çalmaktan tut insan Resmi çizmek bile günahsa bunların kameralara konuşması büyük günah

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