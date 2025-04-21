Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ABD Gemilerine Saldırı Düzenledi

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Al Masirah TV'ye yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'in kuzeyinde bulunan USS Harry S. Truman uçak gemisine ve ona eşlik eden gemilere saldırı düzenledi. İkinci operasyon ise USS Carl Vinson ve ona eşlik eden gemilere yönelik gerçekleştirildi" dedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD saldırılarına rağmen geri adım atmayarak, eylemlerini sürdürüyor. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Al Masirah TV'ye yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de ABD ordusuna ait gemileri hedef aldıklarını belirtti. Saree açıklamasında, "Kızıldeniz'in kuzeyinde bulunan USS Harry S. Truman uçak gemisine ve ona eşlik eden gemilere 2 seyir füzesi ve 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi" ifadelerini kullandı.

Umman Denizi'nde USS Carl Vinson ve ona eşlik eden gemilere saldırı

Umman Denizi'nde de saldırı düzenlediklerini belirten Saree, "İkinci operasyon ise deniz kuvvetleri, füze birlikleri ve İHA birimleri tarafından Umman Denizi'nde, USS Carl Vinson ve ona eşlik eden gemilere yönelik gerçekleştirildi. Üç seyir füzesi ve 4 İHA kullanıldı" dedi. Saree, her iki askeri operasyonun da hedeflerine başarıyla ulaştığını aktardı.

ABD ordusundan saldırılara ilişkin açıklama gelmedi.

Trump, saldırı emri vermişti

ABD ordusu 15 Mart'ta Başkanı Donald Trump'ın emriyle Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik geniş çaplı hava saldırılarına başlamıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu operasyonların amacının ABD çıkarlarını savunmak ve seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmek olduğunu açıklamıştı. - SANA