Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ABD Gemilerine Saldırı Düzenledi
Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ABD donanmasına ait gemilere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdi. Husilerin sözcüsü, her iki operasyonun da başarılı olduğunu duyurdu.
Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Al Masirah TV'ye yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'in kuzeyinde bulunan USS Harry S. Truman uçak gemisine ve ona eşlik eden gemilere saldırı düzenledi. İkinci operasyon ise USS Carl Vinson ve ona eşlik eden gemilere yönelik gerçekleştirildi" dedi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD saldırılarına rağmen geri adım atmayarak, eylemlerini sürdürüyor. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Al Masirah TV'ye yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de ABD ordusuna ait gemileri hedef aldıklarını belirtti. Saree açıklamasında, "Kızıldeniz'in kuzeyinde bulunan USS Harry S. Truman uçak gemisine ve ona eşlik eden gemilere 2 seyir füzesi ve 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi" ifadelerini kullandı.
Umman Denizi'nde USS Carl Vinson ve ona eşlik eden gemilere saldırı
Umman Denizi'nde de saldırı düzenlediklerini belirten Saree, "İkinci operasyon ise deniz kuvvetleri, füze birlikleri ve İHA birimleri tarafından Umman Denizi'nde, USS Carl Vinson ve ona eşlik eden gemilere yönelik gerçekleştirildi. Üç seyir füzesi ve 4 İHA kullanıldı" dedi. Saree, her iki askeri operasyonun da hedeflerine başarıyla ulaştığını aktardı.
ABD ordusundan saldırılara ilişkin açıklama gelmedi.
Trump, saldırı emri vermişti
ABD ordusu 15 Mart'ta Başkanı Donald Trump'ın emriyle Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik geniş çaplı hava saldırılarına başlamıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu operasyonların amacının ABD çıkarlarını savunmak ve seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmek olduğunu açıklamıştı. - SANA