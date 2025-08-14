Hükümlü O.B. Samsun'da Uyuşturucu ve Silahla Yakalandı

Samsun'da hakkında 5 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tabanca ve uyuşturucuyla yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 5 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B.(32) yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ecstasy hap, 34 adet sentetik ecza, 8,5 gram esrar ve 10 adet tabanca fişeği ele geçirildi. O.B., gözaltına alındı. - SAMSUN