Hükümlü O.B. Samsun'da Uyuşturucu ve Silahla Yakalandı

Hükümlü O.B. Samsun'da Uyuşturucu ve Silahla Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B., polis tarafından düzenlenen operasyonda tabanca ve uyuşturucu ile yakalandı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, ecstasy haplar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'da hakkında 5 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tabanca ve uyuşturucuyla yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 5 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B.(32) yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ecstasy hap, 34 adet sentetik ecza, 8,5 gram esrar ve 10 adet tabanca fişeği ele geçirildi. O.B., gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş

Takım gol attığı anda verdiği tepki olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 harfli zincir marketlerde satılan dev et markası konkordato ilan etti

3 harfli zincir marketlerde satılan dev marka konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.