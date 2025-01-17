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HÜDA PAR'dan Göç İdaresi'ne insan hakları çağrısı

HÜDA PAR'dan Göç İdaresi'ne insan hakları çağrısı
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HÜDA PAR çalıştığı çiftliğe yapılan baskınla gözaltına alınıp herhangi bir suç isnadı olmadığı için serbest bırakılan Özbekistanlı Hanife Mirganieva'nın İstanbul Göç İdaresi tarafından 15 gündür Çatalca Geri Gönderme Merkezi'nde tutulmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada Mirganieva'nın ileri yaşı ve ciddi sağlık sorunları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığı belirtildi.

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, Özbekistanlı Hanife Mirganieva'nın İstanbul Göç İdaresi tarafından 15 gündür Çatalca Geri Gönderme Merkezi'nde tutulmasına tepki gösterdi.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Özbekistanlı Hanife Mirganieva'nın Geri Gönderme Merkezi'nde tutulmasına binaen açıklama yayımlayan HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı'nı hukuka ve insan haklarına uygun davranmaya davet etti.

"SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE MAĞDURİYET YAŞIYOR"

Açıklamada, "Özbekistanlı Hanife Mirganieva, 30 Aralık'ta Silivri'de çalıştığı çiftlik evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Savcılık tarafından herhangi bir suç isnadı olmadığı için serbest bırakılmasına rağmen, İstanbul Göç İdaresi tarafından 15 gündür Çatalca Geri Gönderme Merkezi'nde tutuluyor. 7 çocuk annesi Mirganieva, 11 yıl önce ailesiyle birlikte Özbekistan'daki baskılar nedeniyle Türkiye'ye geldi. Damadı ve kızı Türkiye vatandaşı, iki torunu ise İstanbul'da doğmuş durumda. Ancak son 3 yıldır ikamet izni yenilenmeyen Mirganieva, ileri yaşı ve tansiyon, şeker gibi ciddi sağlık sorunları nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor." ifadelerine yer verildi.

"KEYFİ GÖZALTILAR DURDURULSUN"

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı'nın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Mahkemeden serbest bırakılanların Geri Gönderme Merkezi'nde tutulmasına son verilsin. Özbek muhacirlere yönelik keyfi gözaltılar ve hukuksuz uygulamalar durdurulsun. Hanife Mirganieva derhal serbest bırakılsın ve ailesine kavuşsun. Göç İdaresini, hukuka ve insan haklarına uygun davranmaya davet ediyoruz." denildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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